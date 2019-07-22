談及港民被痛毆...柯文哲這樣回 被網友轟爆「閃躲問題」！

2019-07-22 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」昨（21）日大遊行結束後，發生慘烈衝突事件，有數百名白衣惡煞在元朗港鐵站聚集，並持棍痛毆香港市民，造成多人受傷，而台北市長柯文哲今早受訪被問到對此事的看法，不明確的回應也讓網友怒轟根本是在「閃躲問題」。

香港「反送中」示威者遭到白衣惡煞毫不留情痛打，許多網友懷疑港警和黑道聯手做出如此殘忍舉動，柯文哲今天早上受訪時被問到「怎麼看反送中昨天香港的警察疑似跟黑道聯手來毆打市民？」先是回答「香港每天一樣嘛...問題沒有解決的時候，就會有奇奇怪怪的問題一直浮出來」。

柯文哲接著說「我也知道中國指控CIA出手，美國會說這是你們自己幹太爛」，並表示「國際勢力免不了大家每個人手會伸進去」，柯文哲強調真正的問題是「免疫力好就不怕有細菌」，認為香港社會「一定有不滿的地方」，並反問「看看香港再回來想我們台灣，我們何嘗不是這樣？」

網友整理出逐字稿後貼到PTT上，傻眼覺得柯文哲是在「答非所問」、「閃躲問題」，而最後一定要反觀台灣也是這樣更不知道是在幹嘛，許多網友看了也相當不解，紛紛留言表示「逐字稿看完還是不知道講什麼」、「意思是香港免疫力太差 被CIA介入才會上街抗議嗎？」、「國台辦表示讚賞」、「很明顯在跳針啊，問反送中答台灣也這樣」、「扯中國幹嘛，記者是在問柯文哲你本人的看法」、「柯文哲就是在閃躲問題嘛！」、「師傅真是將不批評中共進行到底啊」。

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