國安私菸案》藍委拜會檢察總長 要求辦案「快！狠！準！」

2019-07-29 11:28

〔記者黃捷／台北報導〕國安局私菸案，總統蔡英文前天首度出面致歉，並將事件定調為「超買」而非「走私」，引發外界批評。蔡英文昨雖強調是為了防止影響檢調偵辦，國民黨立院黨團今仍前往最高檢察署拜會檢察總長江惠民，要求檢調辦案要「快、狠、準」，還給民眾真相。

拜會結束後，黨團書記長吳志揚表示，江檢察總長給予兩點承諾，第一，將依法偵辦，偵辦沒有上限，證據到哪裡就辦到哪裡，第二，會盡速偵辦，「我們對他有信心」，並希望檢調不要接受外界關說。

私菸案延燒第8天，國民黨立院黨團總召曾銘宗、書記長吳志揚、立委陳宜民、費鴻泰、賴士葆今天上午至最高檢拜會江惠民，黨團行前除召開記者會，抵達最高檢時也一度在門口停留呼喊口號。

曾銘宗表示，總統前天把走私香菸定調為超買，會給檢調相當的壓力，在查辦的時候設定上限，今天會同書記長及相關的委員拜訪江惠民，就是希望他全力查辦，不可以設定上限，趕快扣押相關的事證，依法偵辦，還給民眾一個真相，一個事實。

吳志揚則說，檢調辦這個案件一定要「快！狠！準！」這事情已經發生一個多禮拜，如果不快點行動，相關人員一定會開始湮滅證據、串供；另外，檢察總長應率隊查辦，否則國安局一定會利用獨立機關、國安問題等理由拒絕調查，檢察體系要硬起來，抗傳即拘，如果有任何阻礙就是妨害司法；有些官員將本案定調為超買，檢調絕對不要這些花言巧語誤導，也不要限縮偵查的範圍。

吳志揚說，這個案子可能涉及到各個部會，包括金管會、財政部、國防部、外交部、交通部、總統府等，現在已無特偵組，希望江惠民讓大家見識何謂「司法獨立」。

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