私菸案始於任內 馬：當時一無所知

2019-07-28

〔記者陳昀／台北報導〕國安特勤人員「私菸案」延燒，但追查過程發現馬政府時期就有此陋習。前總統馬英九昨天受訪時對此表示，自己當時也一無所知，盼儘快查明真相。

馬英九昨出席「中國遠征軍與中緬印戰區學術研討會」，會前被問及私菸案時，馬僅簡短回應「希望儘快查明真相」。演講結束後，馬英九接受媒體聯訪時表示，當時對此事一無所知，希望司法機關依法查明真相。

有媒體問到怎麼看待蔡政府稱私菸案是「超買」？馬英九僅表示：「這應由檢調機關、法院來認定。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法