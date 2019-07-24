私菸延燒》蔡：檢討禮遇濫用 整飭國安紀律

2019-07-24

未來訪團隨員行李通關 應比照一般旅客查驗

〔記者蘇永耀、陳璟民／台北報導〕針對特勤人員大量購買免稅菸品的醜聞，蔡英文總統昨做出三點指示持續進行整頓。對於涉案人員可能擴大，蔡總統也召集總統府秘書長陳菊、國安會秘書長李大維會商，要求除配合司法單位偵辦，機關內部亦應徹底調查本案，同時全面檢視相關流程，瞭解過往長年積習情形，與探討流弊成因，嚴格加以杜絕。

總統也指示，應徹底檢討禮遇規定是否有濫用情形，未來訪團隨員回國行李通關，除涉及國安機敏事宜以外，均應賦予海關權責，比照一般旅客規定進行查驗，同時要求在執行層面務必落實。

總統強調，此次事件凸顯國安團隊在人員管理上有待改進，應透過此一機會全面整飭，對於紀律嚴加要求，提升團隊運作效能。

對於國安局長及總統府侍衛長因本案去職，黨政人士指出，國安局長及總統府侍衛長雖非對該涉案的吳姓特勤人員有直接管理之責，但內部紀律出了大漏洞，蔡總統一連拔除兩位國安高層，也等於要求必須有更大範圍檢討的明確表態，「不是讓基層承擔就能混過去，責任不會停留在基層，而是整體整飭的決心。」

黨政人士也說，本案在蔡總統返國時發生，又逢選舉時刻，確實相當不利，但總統盼化危機為轉機，除了指本案為「長年積習」，昨天還在臉書強調這是「檢討第二日進度報告」，意味總統將全面緊盯此事。

總統府人士指出，經初步了解，過去的確有利用禮遇通關大量購買免稅菸品、免稅商品的情況，「在蔡總統任期之前就有」，但詳細的狀況，人、事、時、地、物還要做精確了解。

對於本案，行政院長蘇貞昌昨天受訪表示，蔡英文總統出訪很辛苦，成果豐碩，應給予高度肯定，卻看到有官員做出不法情事，理當嚴查嚴辦。蘇揆也說，禮遇通關事宜，從制度面、作業面，該檢討、該防止、該究責的都要做。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法