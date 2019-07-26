讚車王電子升級智能產業 蔡英文：台商回流下半年拚落實

2019-07-26 20:36

〔記者楊政郡／台中報導〕總統蔡英文今天下午到車王電子公司參訪，車王電子是中美貿易關稅25％名單，也是回應台灣政府回台投資的首波傳產公司。蔡英文說，台商回台投資大爆發，很快可突破5000億，而今年上半年「拚投資」，下半年要「拚落實」，將廠房蓋起來、創新產品作出來，讓全世界看到台灣產業的先進。

車王電子董事長蔡裕慶說，車王是台灣傳統產業，他26歲在台北創業5人小公司，資本額120萬，現在是中形智能產業，生意遍及全球，已是工業4.0的智能製造業，第一波25億回台投資，在台中港區設置新廠房，全球總公司設置在台灣，不僅是能監控第一線廠房，能直接遙控全球廠房機器手臂，甚至廠房有狀況，可從台灣「開燈」、「監測」、「診斷」，再通知當地派員前往處理。

蔡總統看到車王電子自行研發無人駕駛公車，展現高度興趣。無人駕駛公車去年已在台灣花博亮相一次，主持人中途切段影片，想縮短介紹時間，蔡總統意猶未盡地問，「怎麼沒了」，要求繼續撥放完畢。這款無人駕駛電動車在全世界相關研發中有多項向居領先地位，例如全鋼造卻是最輕12噸12米長巴士，最大爬坡力大於30％、最高時速120公里/小時、最大續航力400公里等等。

從簡報到時地參觀1個半小時，還有最新高科技的電動模具，蔡總統也好奇拿起來試用，她說，有這種工具，女生也可輕鬆換螺絲了。

蔡英文承諾說，政府會把投資環境顧好，包括水、電、土地等，讓回台投資的廠商能夠放心，全力放在研發，讓台灣生產的產品持續在全世界發光。

蔡英文說，元月至今已有90家台商回流、總投資金額4500億元，很快就會突破5000億元，而下半年要「拚落實」，包括新廠房、新產線、新機器、新產值及就業等，將研發放在第一位，台灣企業就會不斷進步，走向工業4.0智能製造新時代。

另外，蔡英文到場前，來自台北林男及彰化許男因投資期貨選擇權失利，準備到場陳情，但很快被警方發現並制止，他們大喊「金管會失職、期貨商違法、蔡總統救我們！」成蔡總統參訪插曲。

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