私菸抹煞蔡總統訪問成果... 外交官曝過境美國隱藏彩蛋

2019-07-26 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文這次出訪加勒比海邦交國成果，因為國安局官員偷渡免稅菸品而被外界忽略。外交官劉仕傑說，蔡總統這次過境美國丹佛是隱藏亮點，下一次或甚至以後的歷任台灣總統，就能爭取去美國其他城市，甚至是美國首都華盛頓。

劉仕傑今天在臉書上貼文表示，過去總統的過境外交，名義是「過境」（transit），所以理論上大多數過境的點，會有銜接台灣的班機航線，飛機也可以順便加油等，但是丹佛和台灣之間並沒有直飛航班，也就是說，雖然一樣是「過境外交」，但蔡總統去了一個原本不是過境應該會經過的城市。

劉仕傑進一步說，說白了，這是實質上突破「過境」框架的另一層意義展示，這也是許多評論說這次小英訪美是「準國是訪問」的原因之一，雖然「準國是訪問」還有討論的空間，但蔡總統這次所待的天數及所造訪的城市，的確都已明顯突破「過境」的意義，官方性也越來越強。

劉仕傑認為，蔡總統這次可以去丹佛，下一次，或甚至以後的歷任台灣總統，就能爭取去美國的其他城市，甚至是華府，做更多的事情，台灣旅行法在2018年通過後，台美雙方官員互訪的正當性獲得進一步強化，這是全體外交人員的長期努力。劉仕傑說，希望大家能看到小英這次出訪的隱藏亮點，國安私菸當然要查要辦，但也不要因此抹煞了外交人員及國安人員在每次總統出訪的辛苦付出。

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