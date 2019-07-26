蔡英文：再給我4年 讓台灣脫胎換骨

2019-07-26 17:25

〔記者張軒哲／台中報導〕總統蔡英文今天由立法院副院長蔡其昌陪同至台中大甲區龍泉里活動中心與日南地區數百名農民、綠營支持者相見歡，眾人高喊凍蒜。鄉親也致贈包子跟肉粽，並分梯次合照。蔡英文致詞指出，請大家再給她4年，讓台灣脫胎換骨。

蔡英文下午參訪台中市大雅區「車王電子公司」參訪後，隨即至鄰近苗栗縣的大甲區龍泉里活動中心參加座談會，座談會由市議員施志昌主持。蔡其昌說，大甲的溪北地區屬農村聚落，往年很少有總統造訪溪北區域，曾向蔡英文提及要到溪北跟日南、龍泉、西岐等里民相見歡。蔡英文仍記得此事，訪美後旋即安排到台中參訪，代表她跟民眾站在一起，關心基層。

蔡其昌說，這3年多大甲地區農路整修跟自來水接管普及率增加，是民眾有目共睹，但在馬英九政府時期，他要爭取一條自來水管線工程，要諮詢多次才能要到經費，盼民眾繼續讓蔡英文連任。

蔡英文說，政府施政滿意度逐漸上升，減稅也讓民眾有感，因為新政府需要時間打基礎，這3年多來也證明以前政府做不到的事，蔡英文做到了。蔡英文表示，台灣的民主自由是世界公認，香港反送中事件引起全球關注，2020要是台灣守不住，民主自由就守不住，她守住國家底線跟主權，希望民眾2020一起守護台灣主權。

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