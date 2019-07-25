23家網媒疑遭中國滲透 涉違「國安法」檢調展開偵辦

2019-07-25 10:40

〔記者鍾麗華／台北報導〕23家網媒全文照貼中國國台辦旗下的「中國台灣網」文章，攻擊蔡政府，遭質疑紅色勢力滲透。據了解，由於此案涉及「社會秩序維護法」以及7月才剛公公布施行的新修正「國安法」，檢調將展開偵辦。

據指出，網媒抄「中國台灣網」文章，分為行政調查與司法調查兩部分。司法調查，除了「社會秩序維護法」外，主要依據「國安法」第2之1條，「人民不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人為下列行為：發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織」，違反者可處7年以上有期徒刑，得併科5千萬元以上1億元以下罰金。

在行政調查部分，「兩岸人民關係條例」第33之1條規定，台灣人民、法人、團體或機構，非經許可，不得與中國的黨政軍與機構有任何形式合作。此部分可處10萬元以上50萬元以下，並可連續處罰。

不過，知情人士說，「合作行為」是指主觀上有彼此同意、合作意思，客觀上有彼此分工協力行為，以達成共同目標之協同行動，此部分查證困難，尚待搜整相關資料，與檢調協助。

據目前初步調查顯示，23家網媒有20家登記地在台灣，其中台中18家。而當中由「指動傳播科技有限公司」經營14家網媒，該公司負責人今年4月還參加在中國上海舉辦的首屆「海峽兩岸新媒體產業發展研討會」。

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