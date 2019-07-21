被周錫瑋嗆無恥...外交官拿逐字稿反擊 發現更多「驚奇論述」

2019-07-21 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕前台北縣長周錫瑋近日接受外媒訪問，重申「只要不支持台灣獨立，就不會被攻擊」，讓主持人馬上質疑「你（周錫瑋）覺得這是一個正常的生存方式嗎？」對此，外交官劉仕傑痛批周錫瑋展現了可鄙的無知、自大，周錫瑋則開直播嗆劉是「無恥、懦弱」，劉仕傑隨後再度拿出訪談逐字稿反擊，被網友推爆。

劉仕傑昨（20）日發文先質疑周錫瑋受訪片段中提到「seperation from China」的seperation是國際法上的用詞，中文翻譯為「從母國分離」，也是中共的一貫用語，他怒嗆周錫瑋國際媒體專訪中，展現了可鄙的無知、自大。

周錫瑋今天對此則在臉書上開直播反嗆劉仕傑「才是無恥、才是懦弱」，隨後劉仕傑則表示已經到《德國之聲》臉書留言希望將字幕修正完整，還原周錫瑋的separation from China修正為「只要你不支持（台灣）從中國分離」，而《德國之聲》在訪談逐字稿中也做出修正。

接著劉仕傑拿出《德國之聲》公佈的訪談逐字稿，發現周錫瑋講了更多的「驚奇論述」，例如周錫瑋被主持人問到在「外交領域呢？他們一直在擠壓你們的空間，努力施壓讓邦交國與你們斷交」，竟回答「那是你們做的，不是中國」，主持人接著再補充「2018年你們就因為中國施壓而丟掉了3個邦交國，現在只剩17個邦交國」，周錫瑋竟再度回答「也是因為你們。你們承認中國，不承認中華民國」，讓劉仕傑傻眼反問「所以，中國沒有擠壓台灣的國際空間，斷交也不是中國的問題，都是西方國家的錯？」

而周錫瑋認為「不用擔心中國的恐嚇言詞」，劉仕傑則反擊「我相信多數台灣人跟我一樣擔心」；訪談中主持人詢問「你曾經為台灣的民主運動人士李明哲說過話嗎？」周錫瑋竟然回答「不知道李明哲是誰」，種種回應都讓劉仕傑超傻眼。

許多網友看了也超傻眼，在劉貼文底下紛紛留言表示「看完周金的發言可以確定一件事：留美英文流利跟有沒有國際觀，這是2件事」、「德國之聲：我到底訪問了什麼⋯ 」、「比較好奇為什麼要訪問他」、「我覺得他正努力學習韓總的話術，但仍舊是比不上話術王的！」、「周真的是令人無言啊。 不過我想現在整個國民黨差不多都這樣」。

周錫瑋受訪逐字稿/a>

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