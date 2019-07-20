周錫瑋堅持「反台獨中國就不會攻擊」外媒傻眼：這正常嗎？

2019-07-20 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕前台北縣長周錫瑋過去在國民黨政見發表會上曾說出驚人之語，對於「如何捍衛中華民國的國家安全」，竟然回答要「跟中國買軍機」，還說跟中國「只要不搞台獨什麼都能談」，周錫瑋近日接受外媒訪問時再度重申這個論點，讓訪問他的主持人傻眼，反問他：「你認為這是一個正常的生存方式嗎？」

《德國之聲》19日在臉書上發布訪問周錫瑋的片段，由於周錫瑋提出要解決中國和台灣對立的唯一方式是「對話和愛」，因此，主持人賽巴斯坦（Tim Sebastian）質疑，「你怎麼愛中國？」也對周錫瑋說，中國在言語、軍事上都威脅著台灣，就像「刀架在脖子上」。

周錫瑋則回頂「那是你的印象」，接著說，如果跟中國人談，會發現只要不支持台灣獨立，就不會被攻擊；主持人順著說，「所以只要不講錯話，就不會被攻擊？」周錫瑋則回答「沒錯、沒錯」。主持人話鋒一轉說，有強權在幾百公里外威脅「只要你講錯話，你就沒事？」指周錫瑋把「這一切正常化」，傻眼質疑，「你（周錫瑋）覺得這是一個正常的生存方式嗎？」

周錫瑋則不停堅持自己立場，不停強調要和中國「對談」，也再次強調台灣和中國是「同一個中國」，接著反過來質疑主持人「你們歐洲人、世上所有人也都試著和中國對話、合作」，遭主持人馬上打臉，「那只是貿易」。

主持人接著要周錫瑋回答：台灣和中共有什麼共同點嗎？像新聞自由、政黨輪替等中國都沒有，那「到底有什麼溝通點？」周錫瑋則再次力挺要和中國合作，就能改變中國，卻被主持人再度質疑，「你到底有什麼證據可以改變他們？」周錫瑋則回答，中國不用武力鎮壓香港「反送中」抗議，就是在尋找機會證明改變。

周錫瑋的邏輯讓許多網友看了氣炸，紛紛留言說，「周好傻好天真」、「這背景音樂配的好貼切，根本就是懸疑恐怖片，看完都背脊發涼」、「他不代表台灣人，其實根本沒資格代表，請別誤會！」、「我要吐了」、「我到底看了什麼？周到底公三小」、「我不喜歡這個說法...也不喜歡這種自欺欺人的笑容」。

訪問片段

完整訪談影片

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