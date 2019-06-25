政見會》跟中國買殲20？周錫瑋自信：不台獨什麼都能談

2019-06-25 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今（25）日在高雄舉行首場國政願景電視發表會，前台北縣長周錫瑋在回答「如何捍衛中華民國的國家安全」時，表示主張「談」，也自信大喊對中國「只要不搞台獨什麼都能談」，還說要跟中國購買軍機殲18、殲20、殲31；不少觀看直播的網友超傻眼「不知道在講什麼」。

周錫瑋在發表會上回答「如何捍衛中華民國的國家安全」，自稱要什麼都「談」，要跟各國談一切的合作，包含文化、經濟、科技、一切「民主的合作」，接著說跟中國「只要不搞台獨什麼都能談」，甚至可以要求跟中國的貿易順差「漲1倍」，他也希望中國能賣由中國研發製造的軍機殲18、殲20、殲31給台灣。

網友看了超傻眼，紛紛留言表示「不知道在工殺小，一堆北七」、「他來搞笑的啦」、「變相武統XD」、「跟敵人買武器～～～威」、「買了，直接飛過來交貨嗎？」、「這可以外患法辦嘛」、「不用買吧! 他當選直接就飛過來停了」、「每個候選人都在畫虎爛」。

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