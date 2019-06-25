政見會答問》郭台銘稱算到朱會問美中平衡 回應趁機諷「蔡老闆」

2019-06-25 22:01

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國民黨今日晚間舉辦總統初選國政願景發表會，鴻海集團創辦人郭台銘表示，這段時間外界抹紅、紅黑他，質疑他被中國綁架，但富士康是中國最大出口商，對中國經濟影響巨大，「到底誰怕誰」？他也趁機諷刺旺中集團董事長蔡衍明，稱他自己接的是全球訂單，「而非蔡老闆做中國內需市場」。

由於前新北市長朱立倫稍早在「國政提問」時，詢問高雄市長韓國瑜、鴻海集團創辦人郭台銘對於美、中兩方平衡相關問題，郭台銘回應表示，他臨時插稿演出，並感謝朱市長問此問題，「我有大數據，知道他要問這問題」。引發現場一陣大笑。

郭台銘表示，他是愛國商人、拿中華民國護照，沒有其他國籍，相關抹黑他的，都是假新聞。他賺世界的錢，在台灣繳稅，而中華民國養育他，他用感恩的心出面，盼為2300萬人服務。

郭台銘說，他提出國防靠和平，不是不買武器，而是不要為買而買，要有更高科技含量的防禦性武器，他見美國總統川普時說，他是「和平製造者」，而非「麻煩製造者」，他要提升「AI＋5G」提升國防。

郭台銘也批評，總統不能用意識形態分化國軍，打擊士氣，或為政治利益自稱「辣台妹」。他一定成為三軍最強後盾，讓國軍知道為誰、為何而戰。

郭台銘也說，有人抹黑、抹紅他，質疑他被中國綁架，但富士康是中國最大出口商，對中國經濟影響巨大，「到底誰怕誰」？雖他辭去鴻海董事長，但如果富士康受中國威脅，隨時隨地、有能力可轉移生產基地。

郭台銘說，他接全球訂單，而非「媒體中間台的蔡老闆」是做中國內需市場，才會卑躬屈膝迎合，甚至包括不合理要求。因此，請大家看清楚誰才挺起腰桿，帶著台灣拚經濟，保有尊嚴和中國對話。他不受人威脅、不被人指使，是永遠的中華民國派。

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