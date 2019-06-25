政見會答問》郭台銘關注「對立」問題 左批蔡政府右打韓國瑜

2019-06-25 22:40

〔記者黃欣柏／台北報導〕國民黨今在高雄舉行總統初選國政願景發表會，會中鴻海前董事長郭台銘被問到當選總統後如何導正目前政府違憲亂政的情況，他除了強調年改政策挑撥世代對立，自己一定會把蔡英文政府拉下台，也把矛頭指向競爭對手、高雄市長韓國瑜，直指：「國民黨2020要勝選，高雄不能丟！」

郭台銘指出，最近「紐約時報」形容他在兩岸關係之間走鋼索，但其實中華民國的命運在他出生前一年就走在鋼索上，鋼索一頭拉在華盛頓，另一頭拉在北京，擺脫不了被兩邊搖晃的命運，中華民國要找回自主性，也有實力成為美國重建供應鏈的夥伴，也有能力協助中國轉型成功，而他是唯一有實務經驗與美、中周旋談判的領導人。

郭台銘不忘批評，總統蔡英文雖依中華民國憲法宣誓就職，但心中並沒有中華民國，民進黨一直以來存在的目的就是消滅國民黨、消滅中華民國，才會在年金改革中挑撥世代對立，人民權利無法被保護，2020年他一定會把蔡英文領導的民進黨政府拉下台，維護中華民國憲法。

郭台銘隨後將矛頭對準帶職參選的高雄市長韓國瑜，他表示自己想對所有國民黨支持者講些心理話，國民黨若想要勝選，除了鐵桿支持者，還需要更多年輕人和中間選民，他知道韓國瑜參選總統非常不容易，就像他必須割捨鴻海，「國民黨2020要勝選，高雄不能丟！」

郭台銘強調，去年民進黨「搶得菜攤，丟了江山」，如今韓市長受到的質疑，是所有國民黨支持者要一起面對的危機，他認為國民黨初選不是庶民與權貴的戰爭，「我黑手出身、白手起家，我的成功代表任何台灣人只要努力就有機會出頭天」，他不認同用階級對立的方式來激化選情、撕裂台灣。

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