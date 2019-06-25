政見會答問》談國安 韓國瑜：台灣要當塞子

2019-06-25 22:03

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今舉行首場總統初選國政願景電視發表會，在第二階段答問如何捍衛國家安全？高雄市長韓國瑜說，中、美就像兩個在下象棋，但時間一到，棋子價值沒有就被丟掉了，應換個角色當塞子，浴缸很大，水很重要，但想泡澡時，沒有小塞子就做不到。

韓國瑜表示，他常問國外朋友，在70年前的歐洲，納粹德國為什麼不攻擊瑞士？日本為什麼不攻擊泰國？瑞士跟泰國價值在哪？有什麼不可替代？台灣的價值在哪？有什麼不可取代的？有什麼無形有形的力量？讓想要對我們的攻擊 ，不敢輕啟戰端。

韓國瑜說，中美就像2個人下象棋，車馬炮，台灣說不要當「棋子」，但兩棋手在下棋，台灣只當車馬炮兵卒，時間一到，價值沒有就被丟掉了，應要換一個角色當「塞子」，就像想要泡澡，水很重要、浴缸很大，但沒有小塞子，就沒辦法泡澡。

韓國瑜表示，努力靠自己，國家安全是最重要，兩個重要對外關係，一個美國、一個中國大陸，我們如何讓美國相信，可以對我們放心，如何讓中國大陸相信，可以讓我們放心，更重要是台灣人如何快樂。

韓國瑜批評，民進黨是用恐怖主義，以恨為出發點，以恐懼讓台灣人大腦就像裹小腳一樣裹起來，說台灣危險了，這是大錯特錯，我們生活在民主自由，海外有5千萬華僑看我們、14億大陸同胞也在看著我們，民主自由既然是我們生活的一切基礎，是一切呼吸、一切生命之所在，「有什麼好怕的？」

韓國瑜提到，德國總理梅克爾對哈佛大學畢業生說，未來沒有圍牆，只有道路，而台灣人未來的四面八方也全都是道路，不是圍牆。

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