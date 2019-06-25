政見會》5人誰表現最好？周錫瑋認為是「他」

2019-06-25 23:11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨組統初選國政願景說明會首場，周錫瑋認為表現最好的人大爆冷門，竟是張亞中。

媒體會後詢問周錫瑋，今晚對誰印象比較深刻？周錫瑋說，對張亞中看法蠻欽佩的，張亞中在這個領域，是最用功的博士，「他的書也送給我看過」。

周錫瑋表示，韓國瑜表現也不錯，還是他一貫的作風，講話非常清楚分明。郭台銘則以經濟為主，非常用功，他也很欽佩。

至於朱立倫，周錫瑋認為朱有他政治上的策略，「他的表達方式表較輕鬆，能讓觀眾調劑一下」。

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