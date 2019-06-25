政見會答問》朱立倫：當選後廢除所有違憲機關

2019-06-25 22:50

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今舉行首場總統初選國政願景電視發表會，在第二階段的憲政問題上，朱立倫強調，他要恢復閣揆同意權，降低投票年齡到18歲，並推動不在籍投票，國民黨未來執政後，將所有違憲機關全部廢除。

朱立倫表示，憲法規範非常清楚，總統職權不可以越權，因為把閣揆同意權取消了，從2000年到今天已經換了15任閣揆，「行政院長變成小媳婦一樣」，不管國民黨民進黨，換閣揆如同家常便飯，所以必須要回復閣揆同意權，走向原來憲政規定的內閣制，不能再有一個超級大總統，他當然知道高雄市長韓國瑜之前講「總統兼閣揆」是開玩笑，憲法還是要分開來。

朱立倫認為，應該要讓年輕朋友參與民主，降低投票年齡到18歲，國民黨也一定要主張不在籍投票，從國內不在籍投票開始，讓民主能夠完整，選舉時不管北飄、南漂、東漂、西漂，不用舟車勞頓就可以投票。而面對憲政亂象，未來國民黨當選後，把所有違憲機關全部廢除。

朱立倫也說，幾個月以前如果做民調，大家都可以贏蔡英文，但這幾天大家都看到民調，幾乎都是蔡總統領先，這給大家非常大警訊，今天不是要來贏了初選，輸了大選，不要在分非誰不投、是誰不投，3週後要手攜手團結一心，大家各有所長，韓有人氣、郭有人脈資源、他自己有經驗有能力，大家團結在一起，才能爭取2020年勝選。

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