國民黨總統初選 5位參選人今晚首度同場較勁

2019-06-25 17:52

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今晚8點起將在「高雄國際會議中心」舉辦總統提名初選的首場「國政願景電視發表會」，5位總統參選人韓國瑜、郭台銘、張亞中、朱立倫、周錫瑋首度公開同場較勁，論述內容以憲政、外交、兩岸、國防等4大議題為主。《自由電子報》也將全程直播。

雖然主辦單位規劃參選人的到場時間下午6點才開始，但郭台銘本人下午4點左右已先抵達勘查會場，朱立倫則是先行指派核心幕僚到場了解會場狀況。

5位參選人今晚除將各發表12分鐘主論外，還要就主持人當場在4項議題題庫當中抽出2道題目，各自做答3分鐘。

「國政願景電視發表會」預定今晚8點開始，全程進行2小時，其中4項議題題目分別為：

1、憲政題為「總統應遵守憲法、貫徹憲政，但蔡英文總統就任以來，違憲亂政、卸責濫權，甚至廣設東廠等違憲機關。請問如果您當選中華民國總統，您覺得應如何導正目前違憲亂政的情況？」

2、外交題為「蔡英文總統就任以來，不僅丟掉了5個邦交國，我國也無法再參加世界衛生大會年會和國際民航組織3年1度的會議。請問如果您當選中華民國總統，要如何帶領中華民國走出外交困境？」

3、兩岸題為「蔡英文總統就任以來，兩岸兩會制度化協商管道全面中斷，兩岸關係陷入緊張對峙的僵局，各領域交流都出現嚴重倒退，請問如果您當選中華民國總統，將如何化解兩岸僵局、開創新局？」

4、國安題為「維護中蛤民國安全基本上要依賴3根支柱：一、強化與大國，尤其美國的關係﹔二、維持穩定的兩岸關係﹔三、提升國軍的嚇祖能力。請問如果您當選中華民國總統，如何捍衛中華民國的國家安全？」

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