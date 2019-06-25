政見會答問》國安就靠美中平衡？ 朱立倫出招反問郭董

2019-06-25 21:58

〔記者黃欣柏／台北報導〕國民黨今晚在高雄舉行首場總統初選國政願景發表會，首個提問是如何捍衛國家安全？首位答題的前新北市長朱立倫表示，台灣必須平衡與美國及中國大陸間的關係，不能完全靠美反中，也不能靠北京變成親中賣台。隨後朱立倫也反問台下的鴻海前董事長郭台銘，強調郭董有龐大事業在中國大陸，大家都希望聽聽郭董如何平衡兩邊的關係。

朱立倫指出，我們當然要有精實的國防，但國家安全不只是兩岸關係，也有台美之間的關係，在中美貿易大戰中如何平衡與美方跟中國大陸間的關係，這是非常嚴峻的挑戰，如果完全抱美方大腿、靠美反中，這就是蔡英文政府，而如果完全靠北京，就變親中賣台、傷害全民利益，所以一定要平衡兩邊的關係。

朱立倫強調，他長期以來主張的兩岸政策、國際政策，就是走親美、和中、睦鄰的政策，他相信，他提出的「三個中華」一定會獲得對岸的關心，包括我們立場是中華民國、我們發揚中華文化及我們堅持是中華民族一份子，擺脫過去民進黨的去中化或文化台獨，但也不可能完全照對岸的要求來做，這種平衡的兩岸關係與台美關係，就可以帶動國防安全。

朱立倫此時話鋒一轉，突然將矛頭指向台下的郭台銘，提到郭有龐大的事業在中國大陸，大家也希望聽一聽郭董怎麼樣平衡這兩邊的關係。他強調，這個質疑不只是他個人提出，而是未來大選時都要面對的答案。

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