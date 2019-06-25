政見會答問》國安就靠美中平衡？ 朱立倫出招反問郭董

新北市長朱立倫今晚在首場總統初選國政願景發表會率先答覆提問時，強調台灣必須平衡與美國及中國大陸間的關係，也反問台下的郭台銘，強調郭董有龐大事業在中國大陸，大家都希望聽聽郭董如何平衡兩邊的關係。（記者張忠義攝）
〔記者黃欣柏／台北報導〕國民黨今晚在高雄舉行首場總統初選國政願景發表會，首個提問是如何捍衛國家安全？首位答題的前新北市長朱立倫表示，台灣必須平衡與美國及中國大陸間的關係，不能完全靠美反中，也不能靠北京變成親中賣台。隨後朱立倫也反問台下的鴻海前董事長郭台銘，強調郭董有龐大事業在中國大陸，大家都希望聽聽郭董如何平衡兩邊的關係。
朱立倫指出，我們當然要有精實的國防，但國家安全不只是兩岸關係，也有台美之間的關係，在中美貿易大戰中如何平衡與美方跟中國大陸間的關係，這是非常嚴峻的挑戰，如果完全抱美方大腿、靠美反中，這就是蔡英文政府，而如果完全靠北京，就變親中賣台、傷害全民利益，所以一定要平衡兩邊的關係。
朱立倫強調，他長期以來主張的兩岸政策、國際政策，就是走親美、和中、睦鄰的政策，他相信，他提出的「三個中華」一定會獲得對岸的關心，包括我們立場是中華民國、我們發揚中華文化及我們堅持是中華民族一份子，擺脫過去民進黨的去中化或文化台獨，但也不可能完全照對岸的要求來做，這種平衡的兩岸關係與台美關係，就可以帶動國防安全。
朱立倫此時話鋒一轉，突然將矛頭指向台下的郭台銘，提到郭有龐大的事業在中國大陸，大家也希望聽一聽郭董怎麼樣平衡這兩邊的關係。他強調，這個質疑不只是他個人提出，而是未來大選時都要面對的答案。