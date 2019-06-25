場外直播談國政願景 王金平點評：初選參選人都沒談到團結

2019-06-25 22:56

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨今晚舉行第一場「國政願景電視發表會」，未參與初選的前立法院長王金平會後在臉書直播發表自己對憲政、國防、外交的主張，並點評其他參選人都沒談到團結，但初選時很多人互相攻訐，對國民黨的團結傷害很大，籲黨中央應舉辦第四場談整合、團結之道。

憲政方面，王金平指出，2000年至今已歷經3任總統，19年來換來15位行政院長，原因在於總統在自己民調、聲望低落時，往往選擇更換行政院長，頻繁更換院長也帶來問題，國家重大計畫無法長期、連貫，造成施政績效低落。

他說，大家都批評總統「有權無責」，什麼責任都行政院長扛，這在憲政體制上是重要的變更，大家都希望改為內閣制，但內閣制的配套修法很龐雜，必須國內和諧，朝野一致的行動，才有機會完成修憲。

國防部分，王金平主張3個要點，一是人民要有共同愛國心，給國軍無上榮耀感，讓他們為捍衛中華民國而戰；二、國家要有正確的國防戰略；三、軍隊要用合理價錢買對武器。外交方面，他也認為過度親美，卻把中國當成敵對國家，恐有很大後遺症，必須在兩國間求取平衡。

王金平也談及兩岸問題，他認為，九二共識被拋棄導致兩岸陷入僵局，大陸一直斷我們交、無法參與國際組織、無法加入區域經濟組織、無法簽署自由貿易協定等，這四項國家生存發展的命脈，若無解，台灣生存發展會受到壓縮，因此他認為必須提出新名詞來代替，發揮必要功能。

王金平總結說，每位參選人提出的國政願景都很正面，卻都未提到團結，可是初選期間參選人之間互相攻訐、對立，對國民黨的團結造成很大傷害，所以，無論如何，不要再分彼此，在2020重新贏回政權輪替，才能真正求得社會安定，進而促成經濟大發展，只要兩岸問題得解、國內和諧能促成，經濟發展自然蓬勃，「台灣錢淹腳目」的時代就會回來。

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