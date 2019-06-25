政見會申論》張亞中：若當選將簽兩岸和平協議 2022交付公投

2019-06-25 21:46

〔記者彭琬馨／台北報導〕國民黨今晚舉辦總統提名初選的首場「國政願景電視發表會」，國民黨總統初選參選人張亞中在申論中表示，若他當選總統，目標就是打造台灣成為國際和平區，結束與中國的敵對狀態、簽署和平協議；張亞中並提出統一時間表，他表示，2020完成簽署、2022將和平協議交付全民公投。

張亞中在申論中首先批評，台灣跟中國離得太近，台獨要成功只有一種方法，就是全台2300萬民眾在晚上到海邊，拿出船槳、努力將台灣划離中國，「否則台獨就是戰爭」。

張亞中也說，國民黨所有參選人都主張九二共識、一中各表，但他認為九二共識只是「量體」，無法解決政治難題，當前各黨的兩岸政策，只能維持現狀、無法創造兩岸和平。

張亞中並說，安全不等於和平，若只用安全思考國家戰略、想著若戰爭發生要依靠美國，台灣就可能成為美國的棋子；張亞中強調，當總統不能只想著維持安全，而要主動創造和平。

張亞中強調，若他當選總統，將與中國簽署和平協議，他主張兩岸有兩個憲政政府，皆主張不分裂中國，在各自的領域裡享有完整的治權，「分治但不分裂」是兩岸當前的法理狀況基礎；張亞中並向對岸喊話，強調「一國兩制是統一後的安排」，兩岸當前仍未統一，應該活在當下，他認為未來不應是誰吃掉誰，而是共同平等、和平共榮。

張亞中也說，當選後將立刻進行內閣制修憲，讓立法院行使閣揆人事同意權，並將立委席次增至200席。

張亞中強調，他認為所有政府官員應該遵守中華民國憲法，因此需「反對分離主義」，政府官員不能主張台獨，否則將給予最嚴厲的懲罰。

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