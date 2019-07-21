周錫偉專訪稱「我們希望統一」 外媒打臉：民眾並不想要

2019-07-21 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕外媒《德國之聲》專訪前台北縣長周錫瑋影片近日引起熱議，周錫瑋20日以「周錫瑋駁斥綠媒！反對德國之聲的斷章取義」為題，開直播反擊，但《德國之聲》也不甘示弱，晚間以「Conflict Zone專訪周錫瑋：『我想統一中國』」為題，公布全文逐字稿。

在《德國之聲》專訪影片中，周錫瑋重申以「對話和愛」解決兩岸問題的論點，宣稱中國在香港「反送中」事件沒使用武力鎮壓，就是證明中國可以有所改變和進步。當周錫瑋提到，只要不只要你不支持自中國分裂，就不會被中國攻擊，主持人賽巴斯坦（Tim Sebastian）則皺眉質疑周錫瑋把「這一切正常化」，「你（周錫瑋）覺得這是一個正常的生存方式嗎？」

據《德國之聲》20日晚間公布的訪談全文稿指出，對於中國採取「霸凌戰術」，周錫瑋仍強調，「我們是地球上唯一相信能夠做到這一點的人，我們可以讓中國變成一個和平國家」。

周錫瑋說，他每次去中國時，都告訴他們，「你們應該在社會中引入民主制度」，並強調「他們真的有聽」。周錫瑋也聲稱會向他們溝通人權問題，但當主持人問及「李明哲」時，周錫瑋卻回應「我不知道」。

中國施壓台灣外交空間問題，周錫瑋對主持人說，因為國際承認中國，不承認中華民國，「不是中國（做的）」。但被問到中國持續阻止台灣參與國際組織，為什麼抨擊國際，卻不曾批評中國，周錫瑋則回答，「你們為何允許他們阻止我們呢」、「我還沒有時間來闡述我對於『中國杯葛』的觀點」。如果中國全力阻撓，周錫瑋認為，台灣「應該嘗試和他們對話」。

至於統一問題，周錫瑋說，「在我們的憲法裡，只有一中政策，其中包括大陸、台灣、香港和澳門」，應該要遵守憲法。而習近平1月以「武力統一」恐嚇台灣的說辭，周認為不用擔心，並表示「我們的法律和憲法裡寫著，我們希望和平關係，我們希望統一」，即便主持人一再提醒，和平統一不是民眾想要的，周錫瑋仍堅持憲法，堅持他的政策就是「我希望統一中國，統一大陸」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法