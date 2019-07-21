周錫瑋受訪挨轟 外交官抓出「這個單字」：中共的一貫用語

2019-07-21 00:38

〔即時新聞／綜合報導〕前台北縣長周錫瑋日前接受《德國之聲》訪問時，主持人賽巴斯坦（Tim Sebastian）質疑，中國在言語、軍事上都威脅台灣，就像「在你頭上高懸利劍」，要如何愛中國？周錫瑋則是回應「只要你不支持台獨，中國人不會那樣對你」。對此，外交官劉仕傑痛批周錫瑋展現了可鄙的無知、自大；他更抓出周錫訪談中所使用的一個單字「seperation」，是中共的一慣用語。

周錫瑋近日接受《德國之聲》訪問時說，要用「對話和愛」解決兩岸問題，主持人說，中國在言語、軍事上都威脅著台灣，就像「在你頭上高懸利劍」，周錫瑋則是回應「那是你的印象」，「只要你不支持自中國分裂，他們就不會這樣對待你。他們不會攻擊你」。主持人則認為，周錫瑋把「這一切正常化」，他質疑，「你（周錫瑋）覺得這是一個正常的生存方式嗎？」周錫瑋則笑說，「我不覺得有這麼嚴重」。

對此，劉仕傑20日在臉書發文，抓出專訪中的細節表示，《德國之聲》專訪周錫瑋，其中的一段話一開始被譯為「只要你不支持台灣獨立，中國人不會那樣對你」。雖然翻譯「台灣獨立」，但實際上周錫瑋的用詞並不是independence of Taiwan，而是seperation from China。他的說法，正確翻譯應該是：「只要你不支持從中國分離」。

劉仕傑說，「seperation」是國際法上的用詞，中文翻譯為從母國分離。「這也是中共的一貫用語」。例如耿爽（中國外交部發言人），他應該很喜歡用這個字。事實上，如果你只看逐字稿不看影片，你可能會以為講話的人是中國外交部官員。也就是說，周錫瑋的兩岸論述，與中共如果不是如出一徹，至少也是師出同門。

劉仕傑認為，周錫瑋內心根深柢固地相信中共的善意，他不但相信中國「可以」當台灣的兄弟，他還認為台灣「應該」要當中國的兄弟。「他甚至天真地認為，台灣可以改變中國」。他也批評，這一位當過立委跟台北縣長、想出來選總統的國民黨菁英，在這場國際媒體專訪中，展現了可鄙的無知、自大。

劉仕傑也說，像周錫瑋這樣一心認為台灣有天要「回復」成為中國的菁英權貴，在國民黨裡到底還有誰？去看周錫瑋的維基百科，很莞爾的是上面寫「不演了，直接認同一個中國」。但更嚴肅的問題是，在台灣政壇上，還有誰在演？還有誰骨子裡的想法跟周錫瑋一樣，只是為了選票，暫時性地隱藏他們對中國國族史觀的憧憬？

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