不台獨就不會被中國打？ 黃創夏舉「4例」狠打臉周錫瑋

2019-07-20 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕前台北縣長周錫瑋日前接受外媒訪問時，主持人賽巴斯坦（Tim Sebastian）質疑，中國在言語、軍事上都威脅台灣，就像「刀架在脖子上」，要如何愛中國？周錫瑋則是回應「只要你不支持從中國分離（台獨），中國人不會那樣對你」。對此，資深媒體人黃創夏舉出1949、1958、1996年三起兩岸衝突，以及周錫瑋父親周書府1949年輾轉來台的例子狠狠打臉。

周錫瑋近日接受《德國之聲》訪問時表示，要用「對話和愛」解決兩岸問題，主持人說，中國在言語、軍事上都威脅著台灣，就像「刀架在脖子上」，周錫瑋則是回應「那是你的印象」、「只要你不支持從中國分離（台獨），中國人不會那樣對你」。主持人則認為，周把「這一切正常化」，他質疑，「你（周錫瑋）覺得這是一個正常的生存方式嗎？」周錫瑋則笑說，「我不覺得有這麼嚴重」。

相關報導被轉傳後，引起熱議。資深媒體人黃創夏在臉書舉例狠嗆，「1949沒搞台獨，中國打古寧頭！1958沒搞台獨，中國打八二三！1996沒搞台獨，中國卻發射飛彈！」他也要再提醒周錫瑋，「令尊周書府也沒有搞台獨，卻在1949那一年，當共軍入川時，逃出川西，輾轉香港再來台灣」。

對此，外交官劉仕傑也在臉書發文砲轟「沒那麼嚴重？2300萬人的生命安全，沒那麼嚴重？」劉仕傑認為，周錫瑋內心根深柢固地相信中共的善意，他不但相信中國「可以」當台灣的兄弟，他還認為台灣「應該」要當中國的兄弟。「他甚至天真地認為，台灣可以改變中國」。劉也批評，這一位當過立委跟台北縣長、想出來選總統的國民黨菁英，在這場國際媒體專訪中，展現了可鄙的無知、自大。

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