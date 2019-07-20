國民黨中常委選舉擬延至明年2月 現任中常委任期多4個月

2019-07-20 12:33

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨第20屆第1任中常委任期原本應在10月屆滿前改選，但已有黨代表串連要在28日全代會上提案要求延後到明年1月總統大選結束後。黨內人士指出，黨中央的立場是不主動延後改選，但若經全代會正式提案並且決議通過則予以尊重，由於明年1月11日總統、立委選舉投票後，約隔兩週就是農曆春節，因此中常委選舉最快在2月間舉行，現任中常委任期也將因此多做大約4個月時間。

國民黨中常委姚江臨指出，中常委選舉延選案在現任中央常委與基層黨代表之間具有高度共識，因此全代會當天「一定會通過」。

國民黨每兩年改選一次的中常委（一屆4年分為2任，每任任期2年）由黨代表投票產生，過去在前主席馬英九主政時代，國民黨中常委選舉舉行時間被調整在7、8月間全代會召開之前，但兩年前吳敦義當選黨魁後，由於有中常委認為，在第20屆黨代表於第一次全代會正式就任之前，不該由第19屆黨代表投票產生第20屆的中常委，因此第20屆第1任中常委選舉才拖到前年的10月產生並就任，本屆第2任中常委選舉原訂於10月間舉行。

由於今年適逢總統大選，10月將逐漸進入大選旺季，黨內忙於輔選，加上許多具有中常委身分的立法委員要競選連任，根本沒有時間全省跑透透從事中常委選舉。

此外，藍營人士表示，過去中常委選舉請客、招待、送禮情況普遍，甚至還有換票聯盟，在大選政黨競爭激烈的情況下，「如果黨代表聚餐吃吃喝喝、拉票，社會輿論的觀感會很不好，大選過後再辦中常委選舉是對的。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法