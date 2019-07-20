109年度國防預算將突破3500億 M1戰車預算由機密改列公開

2019-07-20 10:10

〔記者羅添斌／台北報導〕蔡英文總統指示國防預算要逐年調整，以每年至少2%的幅度成長，軍方官員今天表示，因應多項軍備武器系統的新購，以及進入付款高峰期估算，明年度的國防預算額度將會突破3500億元台幣，官員並且表示，國防部的需求額度其實高於3500億元，會在國家財政現況允許下持續向行政院爭取。

官員表示，蔡英文總統上任後對國防施政至為重視，並曾公開宣示未來會逐年提高國防預算額度，以年度為例，106年度國防預算額度為3193億元台幣，107年度調高為3277億元台幣，108年度為3405億元台幣，預估109年度國防預算額度將會超過3500億元台幣。

他指出，國防部在今年4月提出未來10年國防預算規模的編列推估，以及對「人員維持、作業維持及軍事投資」3大項目配比的統計作業，並已將這項推估統計送交立法院，當時推估109年度國防預算額度是3529億元，但由於美方在今年7月正式宣佈售台108輛M1A2T型戰車以及相關彈藥案，加上國造天弓三型防空飛彈量產丶F16戰機性能提升以及國艦國造案等，均已進入付款的高峰期，對國防預算額度的需求更高，也會據此向行政院努力爭取調高額度。

官員並表示，M1A2T戰車採購案的預算，在108年度中是列為機密預算處理，在美國正式宣佈售台M1A2T案之後，這項預算案在109年度之後將改列為公開預算處理。

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