憂陸航基地影響生活、熱氣球季 陸航基地預算案未獲解凍

2019-05-09 17:06

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會今日審查國防部、退輔會等單位預算解凍案，多數案子獲解凍，唯獨一案未處理，即為陸軍司令部今年度4億餘元的營建工程預算，被凍結2000萬元部分。民進黨立委劉櫂豪質詢時指出，他肯定官兵保家衛國貢獻，但任何國防建置與投資務必做好溝通，陸軍欲興建直升機訓練基地，是否影響居民生活、熱氣球活動，都待軍方評估。

陸軍共編列16億餘元預算，用於興建陸軍航空指揮部豐年基地及清泉崗基地，今年度預算約2109萬餘元。其中，豐年基地跨年度預算約9億餘元，今年度執行1901萬餘元。但有立委認為，相關案件未納編專業業管單位，還在作戰設施工程納入裝置藝術費用，因此，將陸軍司令部今年度「營建工程」4.4億餘元預算，凍結2000萬元，待軍方向立院外交及國防委員會提書面報告並經同意後始得動支。

對於此案，劉櫂豪今日在立院外交及國防委員會質詢時指出，他們絕對支持官兵保家衛國的貢獻，但現在要做國防建置、投資，一定要把「和地方政府、民眾好好溝通、說明」放在前面，絕對不要當作一件麻煩事，透過好的溝通、說明獲得支持，才能讓國防推動順利。

他表示，陸軍計畫在豐年機場旁41公頃的土地，用於建置直升機訓練基地，但一定會牽涉對當地居民的生活影響，包含噪音、進出動線，以及台東縣政府正推廣的熱氣球活動。如將來直升機以縱谷作為訓練地，對熱氣球活動影響，他認為，軍方要對此作評估，跟當地居民、縣府做好溝通說明，不能等預算過、要動工前再辦說明會，反而得不到民眾支持。

陸軍參謀長楊海明中將答詢表示，對於立委所提的國防政策指導深感認同，而劉所提的各個面向，都在考量項目之內，事實上，陸軍今年5月1日起，已跟機場等相關單位作接觸。陸軍也會和居民、周遭單位溝通說明。

劉櫂豪隨後表示，今天把預算凍結，是因為軍方應先做溝通，而非預算執行時邊做溝通，讓各界知道未來的影響。盼軍方先做完溝通再動支預算，民眾才會知道國防部、政府的誠意。

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