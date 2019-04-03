美軍國會作證：中國超越俄羅斯成未來最大威脅

2019-04-03 08:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部和軍方高官2日在眾院出席聽證會時指出，中國是美國未來將面臨的最大安全威脅，他們為此呼籲國會持續提供給軍方充足的預算，以因應俄羅斯及中國等潛在對手的威脅。

據《美國之音》報導，美國五角大廈上月向國會提出2020財政年度計畫支出2200億美元軍費的國防預算，但因龐大的金額和引起爭議的預算帳目分類方式。美國眾議院軍事委員會2日針對美國陸軍及空軍的軍費預算舉行聽證會，會中4名陸軍及空軍高官均強調，俄羅斯及中國都是美國在大國競爭中所面對的主要對手，若以經濟實力及對國防軍費投入的程度來說，中國更是美國未來在中長期所要面臨的主要威脅。

美國陸軍部長艾斯柏（Mark Esper）於會中指出，中國集中精力在投資開發尖端技術，像是定向能武器、人工智慧、高超音速技術等，加上系統性的盜竊智慧產權，也讓他們得以更廉價、更快速地研發軍事能力，因此從長遠來看，中國是更大的威脅。

美國陸軍參謀長米利（Mark Milley）則指出，北京雖聲稱他們的軍事現代化是為了和平及保衛國家安全，但實際情況並非如此，他認為中國正試圖削弱美國在太平洋地區的影響力，並將自己定位為控制西太平洋乃至整個亞洲地區的強國，目的則是為了在21世紀中期前能在全球挑戰美國。

空軍部長威爾森（Heather Wilson）也對中國的威脅做出了類似的評估，並表示美國空軍已做好因應潛在對手威脅的準備，但敦促國會持續提供充足的軍費運算，以維持美軍在未來的軍事優勢。

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