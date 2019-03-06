中國國防預算是我國總預算3倍 專家籲強化台灣自我防衛能力

2019-03-06 08:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國十三屆全國人大第二次會議昨日在北京人民大會堂開幕，中國今年國防預算為人民幣1兆1898.76億元（約新台幣5.47兆元），比去年成長7.5％。「軍情與航空網站」主編施孝瑋對此表示，中國國防預算幾乎達到我方「中央總預算」3倍，我方必須要對國防預算進行更加有效的運用，達到自我防衛目的。

根據《蘋果日報》報導，針對中國國防預算年年增加，施孝瑋表示，解放軍正在進行現代化，大量武器裝備都需要更新，例如戰機替換、海軍建造驅逐艦與航空母艦等造艦計畫，陸軍地面裝備也需要更換，另外還有個因素就是中國為了「維持社會穩定」，需投資許多預算在武警上，這些因素讓解放軍年年國防預算破兆。

施孝瑋認為，雖然中國與我方的國防預算投資天差地遠，但我方也不盡然要把中國軍事預算擴充認為是在危害世界，在現代化壓力下，軍事花費高漲並不是一件奇怪事情，國軍對此應該依照自身防衛計畫與需求持續強化自我防衛能力。

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