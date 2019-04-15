強化防衛戰力 國防預算成長 116年將破4000億

2019-04-15

〔記者羅添斌／台北報導〕為因應中國對台軍事威脅步步進逼，國防部遵照蔡英文總統指示，國防預算額度要逐年增加至少二％來維持國防戰力。軍方官員明確指出，國防部已完成未來十年的國防預算編列及財力推估統計書，在不包括採購F-16V戰機可能採取的特別預算之下，預估民國一一六年的國防預算額度將會突破四千億元大關，達到四○五四億元。

人員維持費占比 一一○年後下降

至於遭到朝野立委詬病的人員維持費居高不下問題，軍方官員說，估算人員維持費到了一一○年就會達到高峰的一六四六億元，占整體國防預算額度的四十六％，但在此之後的年度，額度就不會再增加，反而因為軍方會將預算重點放在軍事裝備採購的軍事投資項目上，人員維持費在國防預算的占比就會逐年下降，預估到了一一八年期間，人員維持費所占比率就會下降到三十九％。

蔡英文總統前年十月公開宣示，國防預算每年要以不低於二％的方式逐年成長。總統也強調，相關預算將用在加強國防策略、技術與軍力，確保我們的國軍更加敏捷靈活並與時俱進，這些都揭示在她全力支持的「整體防衛構想」中。

軍方官員昨表示，國防部根據總統的指示，已完成未來十年國防預算規模的編列推估，以及對「人員維持、作業維持及軍事投資」三大項目配比的統計作業，並已將這項未來十年國防預算編列及財力推估統計，送交立法院。

軍事投資比重增加 十年可見成果

他指出，一○七年的國防預算額度為三二七七億元，但人員維持費比率高達四十八％（一五八五億元），軍事投資比率僅有二十五％（八一二億元），兩者相距太大，國防部在一○八年度就已進行調整，但調整幅度還不夠，國防預算在逐年以二％方式成長，並且增加軍事投資比重的前提下，未來十年就可看到具體的成果。

官員說，國防預算未來將會穩定成長，國防部預判當志願役人力達成九十％員額補充目標（十六．九萬人）後，年度所需的人事費需求就趨於穩定，屆時所占比率將隨著國防預算成長而逐年下降。

未來十年國防預筫編列及財力推估統計表

國防部遵照蔡英文總統指示，國防預算額度要逐年增加至少二％來維持國防戰力。圖為天雷操演火力震撼。（資料照）

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