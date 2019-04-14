獨家》因應中國軍事威脅 國防預算116年將突破4000億大關

2019-04-14 13:41

〔記者羅添斌／台北報導〕為因應中國對台軍事威脅步步進逼，國防部遵照蔡英文總統指示，國防預算額度要逐年增加至少2％來維持國防戰力，軍方官員今天明確指出，國防部已完成未來10年的國防預算編列及財力推估統計書，在不包括F16V戰機可能採取特別預算的前提下，預估民國116年的國防預算額將會突破4千億元大關，達到4054億元。

至於遭到朝野立委詬病的人員維持費居高不下問題，軍方官員說，估算人員維持費到了110年就會達到高峰的1646億元，但在此之後的年度，額度就不會再增加，反而因為軍方會將預算重點放在軍事裝備採購的軍事投資項目上，人員維持費占國防預算的占比就會逐年下降，預估到了118年期間，就會下降到39％。

蔡英文總統上任後多次公開宣示，國防預算每年要以不低於2％的方式逐年成長，相關預算將用在加強國防策略、技術與軍力，確保我們的國軍更加敏捷靈活並與時俱進，這些都揭示在她全力支持的「整體防衛構想」中。

軍方官員今天說，國防部根據總統的指示，已完成未來10年國防預算規模的編列推估，以及對「人員維持、作業維持及軍事投資」3大項目配比的統計作業，並已將這項未來10年國防預算編列及財力推估統計，送交立法院。

他指出，107年的國防預算額度為3277億元，但人員維持費比例高達48％，軍事投資比例僅有25％，兩者相距太大，國防部在108年度就已進行調整，但調整幅度還不夠，國防預算未來再逐年以2％方式成長，並且增加軍事投資比重的前提下，未來10年就可看到具體的成果。

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