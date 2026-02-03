謝衣鳯、謝典霖姊弟鬩牆？彰化謝家掌門人「謝董」說話了

彰化謝家掌門人、「謝董」謝新隆（右3）在彰化藍營政壇頗有影響力，年底選戰佈局攸關謝家政治能量的延續，步步為營。（民眾提供）

彰化謝家溪州鄉連四棟700坪豪宅連日來被縣議會議長謝典霖2度「開箱」後，已成為焦點話題，同時也暴露出謝家姊弟之爭的政治世家問題，對於謝典霖的讓豪宅問題攤在陽光下，以及、謝典霖姊弟各自表述互不相讓，角力戰正開始。對此，謝家掌門人、地方人稱「謝董」的謝新隆今天（3日）被問及此事時說，「兩個都太急了」，家族目前「都還沒有確定選不選（指縣長、議長）」。

今年底縣長選舉國民黨尚未確認提名人選，身兼彰化縣黨部主委的立委謝衣鳯是呼聲高的熱門人選，民進黨也把謝衣鳯當成假想敵，謝衣鳯也在去年底公開表明爭取提名，競逐縣長選舉，但謝衣鳯的弟弟謝典霖表態爭取拚議長連任，傳聞，藍營陣營的現任副議長許原龍與縣議員黃正盛搭擋競逐正、副議長，在「議長有人想選，謝典霖又不願『讓出』」下，讓謝家陷入地方勢力整合與派系平衡的兩難。

即使藍營政壇傳出，謝衣鳯競逐縣長的大型看板在彰化市、和美鎮都找好位置了，遲遲無法掛上看板，與謝家「姊弟鬩牆」的家族內鬥難解有關，儘管傳聞甚囂塵上，也傳了好一陣子的時間，迄今仍然「靜悄悄」。

今天（3日）記者電訪謝新隆，被問及謝典霖主動公開豪宅的看法，會不會覺得傷到謝家？謝新隆先是回答「孩子都大了，已經公開就公開了」，接著他說得很酸，「對民進黨好就好了」，民進黨執政一再用媒體炒作議題，「不是這樣嗎」？

記者再問，現在謝衣鳯自曝選縣長、謝典霖勤跑基層要拚議長連任，姊弟都要選，會不會很頭痛？謝新隆說，「兩個都太急了」，接著說「不會」。至於姊弟都要選，如何化解？謝新隆說，「我不予置評」、「不表達意見」。記者再確認到底要選縣長還是議長？謝新隆說：「是的，都還沒確認。」

