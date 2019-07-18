公有老舊建物耐震補強完成數偏低 蘇揆指示加速辦理

2019-07-18 11:45

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣地震頻繁，為了落實災害預防整備工作，行政院長蘇貞昌今天在行政院院會聽取內政部報告「公有老舊建築耐震補強加速執行策略」後指示，中央機關辦公廳舍耐震補強部分，請工程會協助各部會研議先行辦理發包設計及減少於辦公區域施工的方法，以縮短整體期程，務必於112年全數完成。

蘇貞昌說，公有老舊建築物耐震能力評估及補強工作，「詳細評估」部分，完成率已達97％，但「補強工程」部分，完成數仍然偏低（中央管部分約84％、地方管部分約77％），請內政部持續加強管控。

蘇揆說，老舊建物耐震補強工作關係國人生命財產安全，政府機關更應以身作則，優先編列經費加速辦理改善工作。他在4月25日院會中，針對地方政府所面臨的相關問題，如預算、發包困難等，請政委吳澤成督導內政部營建署再次盤點，並邀集地方政府研商後，今天再次提出改善策略，非常感謝。

至於中央機關辦公廳舍耐震補強部分，蘇貞昌說，請各部會首長親自督促所屬機關依期程加速辦理，其中教育部（大專院校）、衛福部（（公立醫院）及交通部（台鐵管理局）等，需自行於各該基金自有財源支應經費，考量人力與廳舍調度需分年完成者，也應特別掌控執行進度。

蘇貞昌說，地方政府管轄與防救災直接相關的公有建築物（如警消廳舍、鄉、鎮、市、區公所、活動中心、衛生社福機關及市場等）需辦理補強及拆除重建作業者，目前尚有910件未能納入前瞻計畫，請各相關部會協助地方政府先行辦理規劃設計，並依據個案執行進度，分年編列預算予以協助。並請內政部於前瞻基礎建設計畫屆期前，會同各部會盤點實際需求，研提新計畫報院核定，全力協助地方政府加速推動。

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