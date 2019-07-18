蘇貞昌提醒曾說「會支持蔡英文連任」柯文哲嗆罵不要臉

2019-07-18 10:45

〔記者沈佩瑤／台北報導〕針對太陽花學運領袖林飛帆接任民進黨副秘書長，台北市長柯文哲16日批評綠營一開始否認，結果林飛帆馬上就接任，根本是「說謊成性」。對此，行政院長蘇貞昌昨提醒外傳要選總統的柯文哲，市長應該要堅守崗位，才對得起市民，柯文哲也曾說連任後會支持蔡英文爭取連任。

對於蘇貞昌的提醒，柯文哲今天受訪兩度嗆蘇「不要臉」，還說「我也不客氣回擊了！」他不滿強調，也不是全面跟民進黨開戰，而是禮尚往來；他就是這個調調，恢復本來的樣子。

至於為何現在恢復本來樣子？柯說，很簡單，因為已經豁出去了。

柯文哲日前在接受專訪時坦言「怨恨蔡英文」，媒體今天也問柯主因是甚麼？柯則解釋，其實都有給民進黨機會，但韓流會出現是有那個大環境，為什麼人民會有這麼深的怨恨感，這是蔡英文執政要思考的題目。

對於民進黨現在看起來也是很不留情，外界解讀要全力打柯，柯文哲說，「每天批踢踢1450，我看我也知道啊！」

聽到總統蔡英文昨嗆他每個人都該自己的崗位上，柯也回嗆，今天如果蔡英文把總統工作做好，會有這些事情嗎？會出現韓流嗎？

柯文哲劍指蔡英文，指第一個要回答的問題，是你自己總統都沒有做好了！

他說，「我也沒有說我們一定怎樣，至少我們還是比較務實實事求是，至少柯文哲當台北市長，很明顯貪汙案少掉、弊案少掉」。

話鋒一轉，他再開炮，批評慶富案、兆豐案還不是一大堆在發生，慶富案人在哪？跑光了，跟拉法葉艦案不是一樣！

講到自己在專訪中回憶為了讓蔡英文以總統身分上台而妥協一事，柯更是忿忿不平說，東亞青運不是被取消了嗎？台灣的國際局勢就是這樣，我們今天所謂的妥協，如果沒有一些妥協，「你有辦法用中華民國總統的身分上去開幕嗎？」

柯說，大家明講嘛！台灣就是很不幸，位置就是在這裡，歷史的時間空間就是在這裡，這也不是我們要的，所以在這種大環境之下，我們要盡量去維護我們的主權和權利，「2017年你蔡英文用中華民國總統身分上台開幕，你以為是怎樣？哼！」

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