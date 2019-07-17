顏正義轉傳蘇揆擲筆片造謠遭拔官 調查局：辯詞與事實不符

2019-07-17 23:05

〔記者黃捷／台北報導〕高雄市調查處副處長顏正義轉傳行政院長蘇貞昌擲筆影片，涉嫌造謠，讓負責打擊假消息的調查局蒙羞，日前不僅遭拔官，考績會昨更決議記一大過處分，調查局今並公佈完整事發經過，強調懲處均依相關證據認定，絕無政治考量。

調查局說明，顏正義轉傳擲筆影片，除轉傳至調查班群組「展抱18期」，同時還轉傳至「東海同學」群組，時間點確認是在收到訊息當下立刻轉傳，顏員辨稱是為提醒假訊息，未及時完成警語，顯與事實不符。

顏員另轉傳「同婚立法後面有很大商機」的假消息，時間點為今年5月19日，轉傳至群組「偶突發」。

調查局指出，「展抱18期」群組依名稱所示，可清楚辨明代表調查班18期的交誼群組，「偶突發」群組更是高雄市調查處對組長以上幹部轉達政令、業務指示的工作群組，顏員將假消息傳進這兩個群組，經媒體披露後，不僅個人遭受外界質疑立場偏頗、行政不中立，更重挫調查局聲譽。

考績會認定顏員身為查緝假訊息業務主管，未能以身作則，率性轉傳未經證實的假消息，造成社會大眾質疑調查局的專業度、公正性、中立性，影響調查局長期建立執法行政中立的信譽，嚴重斲傷調查局形象。

考績會考量顏員職務、身分、是否據實陳述、造成局譽重大損失等情，經審議程序後，依「法務部調查局調查人員獎懲標準表」、「公務人員考績法施行細則」記1大過，議決予以記一大過處分。

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