布拉格市長挺台遭中國批惡劣 外交部：反對政治霸凌

2019-07-18 11:40

〔記者呂伊萱／台北報導〕捷克首都布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）因為友台和反對「一中條款」觸怒中國，中國外交部發言人耿爽昨批布拉格當局「十分惡劣」，並奉勸其「趁早改弦更張」。外交部發言人李憲章今天對此表示，反對這種政治上的暴力和霸凌，而台灣和捷克共享民主自由人權等普世價值理念，希望持續強化這樣的結盟關係。

捷克政府16日宣布，將給予台籍犯罪嫌疑人「輔助性保護」，等同回絕中國的引渡要求。加上布拉格市長賀吉普上任以來，曾在市政廳展示西藏雪山獅子旗，邀請西藏流亡政府總理洛桑森格訪問，多次發表友台言論、訪台，更公開反對布拉格市府與北京間的「一中條款」。

中國因此拒絕核准布拉格愛樂在中國的14場巡演。耿爽17日在例行記者會上重批，布拉格市政當局在涉及中國國家主權和核心利益問題上表現「十分惡劣」，嚴重傷害了中國人民感情，破壞了兩國關係、特別是地方交流合作的良好氛圍。耿爽更威脅說，「奉勸布拉格當局和個別政客趁早改弦更張，不要再肆意破壞中捷關係大局，否則最終損害的將是他們自己的利益」。

外交部發言人李憲章今天出席例會，回應媒體提問則表示，中國政府針對國際社會友我人士和友我聲浪，有不同的看法、甚至反對，「我們都非常清楚」。李憲章說，布拉格市長除了來台訪問，與台灣的友誼也使他支持台灣，在必要時機、適當場合替台灣發聲。

李憲章強調，台灣和捷克共享民主、自由和人權等普世價值理念，也反對這種政治上的暴力和霸凌。李憲章說，這是一種價值聯盟，希望未來持續強化這樣的結盟關係，也呼籲其他國際社會成員，充分了解中國在國際社會的霸權行為，進而發揮道德勇氣，一同捍衛民主自由價值。

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