泰、菲、俄、汶萊來台免簽延長至2020年7月底

2019-07-02 20:01

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天宣布，將自8月起至明年7月31日止，延長試辦對泰國、汶萊、菲律賓及俄羅斯國民的來台免簽證措施1年，盼持續吸引旅客來台觀光，擴大人民交流。

台灣政府自推動新南向政策以來，陸續放寬簽證待遇，包含試辦泰國、汶萊、菲律賓免簽，新增有條件式免簽適用國家等措施，以促進新南向目標國家人民來台觀光旅遊。去年九月也開始試辦俄羅斯來台免簽一年，促進交流。

外交部今天發布新聞稿說明，在行政院政策指示，外交部已於5月24日邀集國安、移民、警政、調查、觀光及經貿等機關，召開跨部會會議，研商調整我對「新南向政策」目標國及俄羅斯簽證待遇。

外交部進一步指出，行政院已核定會議結果，故自今年8月1日起，延長試辦泰國、汶萊、菲律賓及俄羅斯國民來台免簽證措施，至明年7月31日止。到期前將視執行成效，再評估是否繼續，同時外交部也會繼續向各國政府洽商，提升我國人簽證待遇，以促進國家整體利益。

外交部表示，自2016年實施簽證便利待遇措施以來，新南向國家國民來台人數穩定成長，去年來台人次突破新高，達260萬7982人次，比2017年增加31萬2489人次，成長率達13.61％，顯示該政策對提升來台觀光人數確有助益。

另針對台俄交流，外交部說，台俄已於今年5月24日重啟直航，延長試辦對俄免簽，盼發揮加乘效果，吸引更多俄國旅客來台觀光，擴大兩國人民互動與交流。

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