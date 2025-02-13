以地球磁場標記「美食地圖」 海龜感應到會歡欣鼓舞

剛出生的赤蠵龜寶寶從海灘上爬向大西洋。示意圖。（美聯社檔案照）

2025/02/13 19:37

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國研究人員12日發表的一份研究，透過觀察海龜的行為，首次證實某些動物能利用地球磁場，繪製出包含對其而言重要地點的「個人地圖」。研究中發現，海龜會在模擬大西洋磁場的環境，在有食物可吃的地方「跳舞」，而且能記住這些地點。

《法新社》和《美國有線電視新聞網（CNN）》12日報導，之前的研究已證實，一些鳥類、鮭魚、龍蝦和海龜等遷徙性動物，能夠利用地球南北極之間的磁力線導航，而這次由德州農工大學生物學博士後研究員戈福斯（Kayla Goforth）率領的這份研究，進一步發現，海龜能利用地球磁場，畫出標示產卵地或覓食地等重要位置的「磁場地圖」。

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戈福斯進行這項研究時還在北卡羅來納大學攻讀博士。研究團隊在實驗中，以磁力線圈環繞水箱，來模擬大西洋磁場環境，一個模擬北美新罕布夏海岸磁場，另一個模擬墨西哥灣磁場環境，但是海龜只有在模擬墨西哥灣磁場的水盆可以獲得食物。

在為期2個月的實驗中，將取自10個不同窩的14到16隻赤蠵龜寶寶，交替放進這兩種模擬環境中待同樣長的時間。實驗顯示，當海龜預期將獲得食物，會邊拍動鰭肢邊張嘴在水中轉圈圈，研究人員將這種行為稱之為「海龜舞」。

為了驗證海龜確實記住不同地理區域磁場特徵，研究人員也讓海龜在兩種環境下、但是都不獲得食物來測試；並且另外模擬古巴、德拉瓦，緬因和佛州、以及另外兩處地點對比。在5次實驗中，海龜有80%都在有食物回饋的磁場環境「跳舞」，顯示這種能力並非侷限特定區域。

這份12日在《自然（Nature）》期刊發表的報告指出，這項研究提供「第一個直接證據顯示，動物能夠學習並且記住一個地理區域的磁場特徵」，而且即使經過4個月後，這些海龜仍然記得應該在哪個磁場地點跳舞。

研究也測試，在水箱環境為模擬西非維德角群島磁場時，以無線電頻率干擾，發現海龜體內導航系統受到影響，使其方向大亂，但是感應磁場「跳舞」能力卻未受影響，研究人員因此認為，海龜繪製磁場地圖的能力，與其體內導航系統不同，這表示牠們有兩種磁感應機制以不同方式運作，一個用來追蹤位置，一個用於導引方向。研究認為，鳥類、兩棲動物或許也有這種雙重磁場感應機制。

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