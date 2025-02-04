罷綠委團體曝光！吳靜怡攤開名單「全是藍黨工」：好特別

朱立倫批罷免藍委民團都是綠營側翼，藍營將以戰止戰。（資料照）

2025/02/04 18:34

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕各地公民罷免團體昨天（3日）向中選會遞交19名國民黨區域立委的第1階段罷免提議書，國民黨主席朱立倫批這些民團其實就是民進黨側翼，藍營將以戰止戰。不過政治評論員吳靜怡狠酸，攤開要罷免綠委的「民團」名單，清一色都是曾經或是現任藍營黨工，「朱立倫說的公民團體，真的都好特別！」

面對罷免藍委浪潮掀起，朱立倫今天批評發動罷免的民團根本就是綠營側翼，對抗、鬥爭不能解決問題，過去一年，民進黨希望用鬥爭翻轉政局，想用惡罷來改變現狀。國民黨希望和不要鬥，不求戰也不畏戰，必要時會以戰止戰，這就是國民黨的決心，為全民及台灣的民主，國民黨會力戰到底。

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藍營近期展開反制，說要罷免綠委。繼今年1月11日民眾黨舉辦「111釘孤枝」遊行現場被發現有藍營黨團總召傅崐萁「前助理」賴苡任帶頭，在現場發放針對綠委吳思瑤、吳沛憶的「罷免連署意向書」後，吳靜怡今天（4日）再整理一份所謂罷免綠委「公民團體」的名單，引發網友討論。

吳靜怡在Threads上指出，罷免吳思瑤、吳沛憶的領銜人，包括國民黨前副發言人賴苡任、國民黨中央委員劉思吟、國民黨前青年部主任陳冠安、國民黨台北市青工會前總會長滿志剛；罷免王世堅的領銜人為國民黨青年團副主任丁瑀；罷免張宏陸的領銜人為國民黨新北市青工會總會長吳禹辰；罷免蘇巧慧、吳琪銘的領銜人為國民黨鶯歌區青工會會長譚鎮耀、國民黨新北市青工會總幹事王昱人；罷免黃捷、許智傑的領銜人為國民黨前黃復興黨部黨代表徐尚賢。

眼看罷免綠委團體名單都是曾經或是現任藍營黨工，吳靜怡忍不住酸：「朱立倫說的公民團體，真的都好特別！」其他網友則紛紛表示，「朱主席的定義就是：只要有中華民國身分證的人都是『公民』，青工會、青年團、甚至國民黨本身都屬於『團體』，二者合起來就是『公民團體』無誤！」、「國民黨的罷免就真的是惡意罷免，連一個正當理由都沒有？」、「講罷免國民黨的團體是民進黨側翼，沒任何證據，結果罷免民進黨的團體全都是國民黨相關組織」、「這叫『藏黨於民』，每一個公民都是黨工」。

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