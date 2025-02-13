恐龍骨骼新發現！6600萬年前膠原蛋白震驚學界

距今6600萬年前的埃德蒙頓龍復原圖。（圖擷取自維基百科公領域）

2025/02/13 15:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項突破性研究為古生物學帶來重大發現，科學家在距今6600萬年前的埃德蒙頓龍（Edmontosaurus，屬鴨嘴龍科）化石中，確認發現完整保存的膠原蛋白（collagen）。這項刊登於《分析化學》（Analytical Chemistry）期刊的研究成果，不僅顛覆了學界對化石的傳統認知，更開創了研究遠古生物分子的嶄新方向。

科學網站《IFLScience》報導，英國利物浦大學質譜研究小組主席史蒂夫・泰勒（Steve Taylor）教授表示：「本研究明確證實，某些化石中確實存在膠原蛋白等有機生物分子。」研究團隊採用最新的蛋白質定序與質譜分析技術，仔細研究了一塊重達22公斤的埃德蒙頓龍薦椎骨（骨盆區域的骨骼）化石。這塊珍貴標本採自美國南達科他州哈丁郡的地獄溪地層（Hell Creek Formation）。

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研究突破的關鍵在於創新應用串聯質譜法，這項技術能精確檢測並量化羥脯胺酸（hydroxyproline）─1種僅存在於膠原蛋白中的特殊胺基酸。這是首次將此技術應用於恐龍骨骼蛋白質研究，泰勒教授強調：「研究發現具有劃時代意義，徹底推翻了『化石中的有機物皆來自後期污染』的傳統假設。」

泰勒教授進一步指出，這項發現促使科學界必須重新審視過去百年來累積的化石骨骼顯微照片。這些影像可能記錄了完整的骨膠原蛋白區塊，為後續的蛋白質分析提供寶貴線索，有望揭開更多恐龍演化之謎。

值得注意的是，這並非首次在恐龍化石中發現膠原蛋白。研究團隊表示，先前在其他鴨嘴龍科恐龍、暴龍（T. rex），以及保存長達1.95億年的祿豐龍（Lufengosaurus）化石中，都曾發現類似的蛋白質。特別的是，本次在埃德蒙頓龍樣本中檢測到的膠原蛋白胜肽序列，與之前在其他鴨嘴龍類和暴龍中發現的完全吻合。

這項研究不僅確認了恐龍蛋白質可以經過漫長歲月保存至今，更為科學家理解化石形成過程中的生物分子衰變提供了重要參考。研究成果開啟了古生物研究的新篇章，也引發科學界對於能從遠古化石中萃取哪些生物分子的探索興趣。

重達22公斤的埃德蒙頓龍薦椎骨（骨盆區域的骨骼）化石。（圖擷自L Tuinstra et al, 2025 Analytical Chemistry）

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