中國系統性入主國際組織 外交部籲各國：勿默許扭曲運作

2019-07-04 20:11

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國系統性安插中國籍官員入主多個國際組織高位，近來引起國際媒體警惕，擔憂中國高官改變全球治理。外交部今天對此表示，例如聯合國禁止台灣護照持有者參觀的歧視性規定，就是來自中國高官，呼籲其他國家，勿默許中國霸道行徑，損及組織與國際社會整體利益。

中國農業農村部副部長屈冬玉近日成為首位出任聯合國糧農組織（FAO）秘書長的中國人。外媒警示，中國計畫性入主多個國際組織，「如特洛伊木馬」，可能將試圖改變全球治理原則，重塑世界秩序。

外交部副發言人歐江安今天在例會上也不諱言，除了糧農組織，在聯合國（UN）、國際民航組織（ICAO）、聯合國工業發展組織（UNIDO）、國際電信聯盟（ITU）與世界銀行等國際組織中，都有中國籍人士擔任高階職位。歐江安指出，中國有系統地安插人進入這些職位，而中方官員任職高位後，有改變組織政策、運作的情形，將其導向有利於中國的方向。

歐江安強調，可以理解各國爭取國家利益，但當中國改變以國際規則為基礎的秩序時，將會妨礙到其他國家的整體利益。例如中國高官制定歧視性政策，排斥台灣護照持有者，不但不符合台灣利益，也不符合世界各國利益。

歐江安向這些中方官員喊話說，進入國際組織後，「你們不是代表中國，而是代表組織」，應以組織宗旨、組織目標為首要考量，而非迎合中國利益。歐江安也呼籲全球其他會員國，「不應默許中國打壓」，若對中方霸道行徑無動於衷，損及的不只是該等國利益、組織利益，更是國際社會的整體利益。

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