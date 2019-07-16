沒班底參選？ 柯P：像蛇脫皮很痛苦

2019-07-16 11:26

〔記者沈佩瑤／台北報導〕國民黨內總統初選民調結果昨揭曉，高雄市長韓國瑜獲壓倒性支持，儘管柯陣營評估，柯文哲參選的機率大增，不過得先面對資源不足、人力不夠、缺乏基層組織、落跑市長形象、台北市長接棒人選等5大難關。

對此，柯文哲今受訪時坦言，自己當台北市長相當辛苦，因為沒有人、沒有自己的班底，一步步從事務官裡面挑人上來，所以一開始人員更換得很厲害，就像蛇在脫皮，是很痛苦的過程，「實在太辛苦了，所以一直很猶豫就是因為這樣子。」

但他認為，台灣走到今天這個局面，也不是一個人造成的，所以在自己內心裡面，還是比較相信90年前蔣渭水的態度，如果不能改變台灣人的思想和文化，這個社會運動不會成功。

媒體追問是否會尋求其他政黨支持，例如和郭台銘、宋楚瑜、黃國昌搭配？柯並正面回應，而是說還是讓台灣社會去思考一下，在蔡英文總統、韓國瑜之外，我們有沒有其他解方；不過政治上也有個態度，當你想不出更好的方法時，現在這個爛方法就是最好的方法，以前我們當醫生也是這樣子，車禍進來能救就盡量救，不能的話，該截肢就截肢，有時候也沒有辦法。

至於是否有可能會帶職參選？柯文哲表示，依照自己的個性，就是每天照樣上班，九合一選舉的時候也拖到最後一秒，請假15天去選舉而已。

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