外媒指2020台灣抉擇親美或親中 柯文哲批：謀求個人與政黨利益

2019-07-16 11:20

〔記者沈佩瑤／台北報導〕高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選2020總統大選，與總統蔡英文競爭，《紐約時報》認為，台灣人民將面對親中與親美政府的選擇。台北市長柯文哲雖然至今不願表態是否參戰，但今天受訪卻是砲火猛烈，痛批這種壓一邊的，講明白一點就是謀求個人政治利益、派系利益、黨的利益，哪裡是台灣的整體利益，更數度以「很討厭」來表達不滿的情緒。

柯文哲表示，去過美國日本中國，3方都交涉過一遍，是這樣啦，台灣處在的位置，即使在中美對抗這種世界大局之下，我們還是可以跟3方都可以有交往，都可以被信任，都可以合作，這也是我很不喜歡的地方，當然中美對抗是一個世界大局，這我們也不能去改變。

柯認為，但是這樣啦，應該思考，在中美對抗的大勢之下，去尋求台灣的整體利益、長期利益，台灣人民的最大福祉，而不是個人或政黨的政治利益，這是我有時候對整個台灣局面很不喜歡的地方

他說，所以我的態度，我不只反紅媒也反綠媒啊。柯文哲接著開始抱怨，前幾天我實在忍不住在臉書上寫了一篇，世大運黑衣人事件，當時綠色媒體名嘴花了整整一個月每天在抹黑造謠，憲兵是我指揮的嗎？國安局是我指揮的嗎？明明就是你們幹的，但可以栽贓一個月，整個抹紅，我的態度還是一樣，我反紅媒也反綠媒呀！

柯直言，「我很討厭，大家利用這種中美對抗局勢之下，謀求個人跟政黨的利益，非常討厭。」

他透露，為什麼要花半年的時間美日中親自走一趟，坦白講在這局面下還是那句話，我們可以跟3方和平交往，可以被信任，可以合作，當然有時候沒有辦法讓每一方都滿意，這也不可能，但我不認為這種只壓一邊的，講明白一點就是謀求個人政治利益、派系利益、黨的利益，哪裡是台灣的整體利益。

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