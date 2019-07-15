韓國瑜勝出》陳菊：蔡總統正是守護台灣的領導人

2019-07-15 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨2020總統候選人確定由韓國瑜勝出，隨同蔡英文總統「自由民主永續之旅」出訪友邦的總統府秘書長陳菊今日在臉書發文，在美與僑胞朋友座談時，大家最常談到政府對於假新聞及「紅色媒體」有何對策。陳菊表示，這些假新聞和紅色代理人正在撕裂台灣社會、侵害國家主權，最終破壞自由民主，她並強調「蔡英文總統正是守護台灣，穩健且堅定的領導人」。

面對韓國瑜代表國民黨角逐2020，陳菊表示，就算有再多唱衰的聲音，「都無法改變台灣正在轉型的事實」，並表示只有領導者的堅持，才可以讓台灣主權和國家利益共存。

對於國家主權問題，陳菊強調要守護主權「不是在國內大小聲、對北京卻惦惦不說話」，如果要讓大家都過好生活，「需要的也不是天馬行空的口號比賽、數不清的跳票紀錄」。

她也認為，台灣需要的不是反對立法管制假新聞與紅色代理人、不敢聲援香港爭取民主人權、沒有外交手腕也沒有決心強化國防的政府，「台灣需要的是，勇敢創新但理性穩健、立場堅定但低調務實的領導人。需要的是，團結一致、守護台灣未來的執政黨。」

陳菊表示，台灣在蔡英文總統和民進黨執政團隊的領導下，這3年來已經完成許多捍衛台灣永續的改革，提升國防戰力、推動能源轉型、吸引台商回流。但她強調一切還只是開始，未來還必須共同努力捍衛台灣主權、反對中國「一國兩制」，而蔡英文總統就是守護台灣的最佳領導人，保障台灣的幸福未來。

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