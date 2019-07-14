蔡英文與美眾議院議長電話會談 感謝美方對我協助

2019-07-14 06:25

〔特派記者楊淳卉／隨行報導〕總統蔡英文結束過境美國紐約行程，於美東時間13日中午離美，搭乘專機前往出訪友邦行程第一站我加勒比海邦交國海地。國安會副秘書長蔡明彥於專機上說明，總統在過境紐約期間，在當地時間12日與美國眾議院議長佩洛西（Nancy Patricia Pelosi）電話會談。蔡總統感謝美方對我們的協助，包括美國國會近期通過很多友台法案，蔡總統也利用這個機會感謝佩洛西大力支持台灣。

蔡明彥說明，蔡總統過境紐約期間，與美方友人針對台美關係和區域安全情勢交換意見。蔡總統當地時間7月11日下午抵達紐約後，就與美國在台協會（AIT）主席莫健進行雙邊會談。當地時間7月12日上午，蔡總統與美國前副國務卿阿米塔吉進行早餐會談，隨後，總統也與美國眾議院議長佩洛西電話會談。當天晚間僑宴之前，蔡總統也與美國眾議員和參議員進行雙邊會談。

蔡明彥表示，在這些閉門會談中，蔡總統提到幾個方面重要訊息。第一，總統感謝過境美國期間，美方提供相關協助與安排。第二，總統也在會晤過程中也提到，過去三年多來，台北雙方共同努力下，台美關係處於及加狀態，未來希望雙方更緊密、實質的合作，共同打造台美永續夥伴關係。

總統承諾 台灣會繼續捍衛區域民主價值與和平穩定

第三，蔡總統也感謝美方對於台海安全的重視，以及在日前宣布M1Ａ2阻力坦克，協助台灣提昇自我防禦能力。總統也向美方承諾，未來在印太地區，台灣會繼續扮演負責任的夥伴責任，共同和理念相近國家，捍衛區域民主價值與和平穩定。

針對蔡總統與莫健會談，蔡明彥說明，蔡總統感謝過境期間美方提供的協助與安排，也感謝這幾年來台美共同努力下，雙方關係進展都很穩定，針對這部份做討論。尤其今年是TRA40週年，雙方也規劃活動，相關活動過程中美方提供很多協助，總統也利用機會感謝對方，對方也感謝台灣方面在過程中的安排。

蔡明彥說明，蔡總統與培若西通話中內容，在台美很有好氣氛下，蔡總統感謝美方對我們的協助，美國國會近期通過很多友台法案，蔡總統也利用這個機會感謝培若西大力支持台灣。

蔡明彥表示，各位議員都很關切目前台美關係情況，對台灣在民主發展的成果相當肯定，特別對蔡總統推動台美關係過程中務實作法給予高度支持，會談氣氛都相當好。整體來說，台美關係現在狀況處於很好狀態，互信基礎很高，這不只是台灣方面和美國的行政部門，也和國會部門都有很好互信基礎。

美國參眾議員關切明年選舉

至於美國參眾議員是否關切明年選舉，蔡明彥說，沒有特別強調，但會問一下目前選舉的狀況。蔡總統回覆，台灣是一個多元民主社會，競選過程中，我們也面臨假訊息的威脅，雙方針對假訊息的狀況及民主國家所面臨的共同挑戰，如何因應交換意見。

在假訊息因應方向部分，蔡明彥表示，蔡總統說，我們是民主國家，必須做法治修法的工作，這是一個社會溝通過程。如何加強大眾對假訊息了解，也是非常重要工作，另外，假訊息可能涉及社群媒體的規範，這部份要加強與社群媒體的溝通，或增加社群媒體透明度。大家針對假訊息造成問題，及民主社會對處理假訊息的經驗，廣泛交換意見。

此外，蔡明彥表示，總統也和美方提到，國防授權法案，剛好在總統過境期間有這個友台動作，總統也藉著機會感謝美方支持。

蔡明彥另澄清，有媒體報導提及美方行政部門助理部長會談，該報導事先未做查證，應是誤傳，希望媒體不要再針對這部份有任何過多詮釋。和美方相關過境安排，都是基於長期默契所發展的互信和經驗，過境期間我們不會做刻意操作，或不必要的新聞過度渲染。

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