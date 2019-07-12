給郭董戴身上見習近平！台灣多版本國旗徽章曝光

2019-07-12 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國國民黨總統初選參選人郭台銘宣稱要送蔡英文「粉紅國旗帽」，供出訪時配戴，蔡英文於台灣時間12日過境美國，別上中華民國及美國的國旗徽章，認為以徽章代表「我們國家」更為合適。民進黨立委林靜儀分享她歷年出訪、見外賓用的小徽章，網友們稱讚「可愛」之外，還調侃道：「不送一個給果凍，叫他下次去見習大大的時候，別在衣服上就好」。

總統蔡英文於台灣時間11日率團訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞等4個加勒比海友邦，去程時先過境美國紐約2晚。過境期間，訪團成員外衣都別著中華民國、美國兩國國旗徽章，蔡英文反問媒體，「你們覺得我現在戴一個國旗帽是不是會是很奇怪的事情？」意指，比起郭台銘日前想送她的粉紅國旗帽，「徽章確實是蠻合適代表我們國家的東西」。

綠委林靜儀7月初剛代表民進黨出訪美國回來，她PO出8個不同組合的國旗徽章，寫道「出訪、見外賓，身上的小徽章一直都是大家彼此的慣例」，是「低調的禮儀」。不過林靜儀也說，這種磁吸式的徽章不傷衣料，但容易掉，她2017年出訪時就掉了2個。

網友們回應，「這個好可愛」、「好美喔」、「有質感多了」、「可以來掉在我家門口嗎」。也有人回應，「不送一個給果凍，叫他下次去見習大大的時候，別在衣服上就好」、「這個優雅又好看，比那個醜死人的粉紅國旗帽好多了」。

林靜儀PO出的徽章中，有7個是中華民國國旗與其他國家國旗的組合，包含美國、吐瓦魯、索羅門群島、捷克、波蘭、斯洛伐克、馬紹爾群島，第8個則是美國「國際訪客計畫（International Visitor Leadership Program）」徽章。

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