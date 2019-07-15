韓國瑜勝出》朱立倫籲韓快去見郭 韓︰確定時間立刻拜訪

2019-07-15 13:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜今午拜會前新北市長朱立倫，朱立倫「衷心建議趕快去拜會郭董」，韓國瑜則說結束後會立刻聯繫，「只要確定時間，立刻登門拜訪」。韓國瑜也說，會謹記朱的建議，「國民黨當前務必團結再團結」。

國民黨總統初選結果今天出爐，韓國瑜大勝郭台銘。韓國瑜今天中午離開中央黨部後，立刻拜訪朱立倫，2人會晤約近半小時，會後一同接受媒體聯訪。

朱立倫說，謝謝韓市長來看他，一方面，我們國民黨要團結，另一方面韓市長未來肩負重任，強調「我們全黨都希望支持韓市長，一起克服所有困難」。

朱立倫也說，「我衷心的建議還是趕快去拜會郭董事長」，其他的，因韓今天時間比較匆忙，還要拜會很多前輩、黨內大老，未來有機會再一起聊。

媒體詢問韓國瑜，聯繫郭董是否遇到困難？韓國瑜回答，結束之後會立刻聯繫郭董事長，「只要確定時間，立刻登門拜訪」。

媒體也問及2人有無討論未來合作可能？朱僅重申「全黨要團結」，因初選結束不代表國民黨贏，國民黨未來要爭取更多民眾的支持，國民黨才會贏，台灣才會贏。韓國瑜也說，會謹記他跟我講的團結最重要，「國民黨當前務必團結再團結」。

至於朱是否為韓引進競選團隊人才或副手人選等問題，2人表示，「目前都還沒有談到這些、完全沒有提到」。

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