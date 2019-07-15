韓國瑜勝出》朱立倫坦然接受初選結果 堅持中道理性籲團結

2019-07-15 12:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨總統初選民調結果今天揭曉，由高雄市長韓國瑜勝出，將代表國民黨參選2020年總統大選。初選參選人、前新北市長朱立倫對此表示「坦然接受初選的結果」，也呼籲團結台灣與堅持中道理性路線，感性說「成功不必在我」。

國民黨今天公布總統初選民調結果，韓國瑜44.805％、郭台銘27.730％、朱立倫17.900％、周錫瑋6.020％、張亞中3.544％，由韓國瑜大勝郭台銘17％。

朱立倫今天中午召開記者會，首先祝賀韓國瑜市長代表國民黨征戰2020總統大選，接著表示「坦然接受初選的結果」。

朱立倫說，此刻當然失落，但是挫折會讓他更堅強。他向支持朱立倫的朋友說聲抱歉，同時感謝所有朋友的情義相挺；而沒有支持朱立倫的朋友，他表示，給他的批評指教，讓他能成為一個更好的朱立倫。朱立倫強調「莫忘初衷」，一定繼續為台灣的未來努力。

朱立倫說，從去年12月開始到現在，這7個月內走遍台灣各鄉鎮，請教各個領域專家，結合財經專業，20年的經驗，點點滴滴都成了理念依循與政策養分。他不斷地提出政見，堅持用對的方法、做對的事情，為的是要讓台灣更好，讓下一代更好。他強調，他要喚起的，不只是藍營民眾的心，「更要喚醒所有台灣人民的心」。

朱立倫也提醒說，「國民黨還沒有贏，台灣也還沒有贏」。未來的路程會更艱辛險惡，他提出，國民黨除了要更團結、更努力以外，一定要好好思考，「未來，我們能給下一代什麼？能給台灣什麼？」

朱立倫說，台灣內部各種撕裂，將台灣變成南北的、統獨的、貧富的、階級的、世代對立的現況，「我們有責任義務，還給大家團結的台灣。」他強調，台灣情勢十分險峻，經濟衰退、兩岸關係不穩定、外交孤立，他有責任義務讓下一代能在台灣安身立命，給大家一個安心的台灣。

朱立倫再次論述政見會的標題，「台灣靠民主、和平靠智慧、經濟靠開放、勝利靠團結」，他認為這句話不只是一個口號，而是他真的相信，這個就是台灣最需要的答案。「穩定、中道、理性、務實」是朱立倫堅持的路線，也是國民黨要贏、台灣要贏的唯一路線。

朱立倫說，「明天開始我們還有很多事要努力」，他心心念念新創法規要鬆綁、高齡女性的凍卵補助、國軍弟兄的尊嚴與教育投資、公平正義照顧長者小孩。新北的經驗，桃園的經驗，都可以成為台灣經驗。他強調，「藍軍大智庫政見，我們要共同實現。」

朱立倫也感性喊話說，「成功不必在我，但成功一定有我」，他會不計個人榮辱，但求團結打拼台灣前途。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法