韓國瑜勝出》拜訪朱立倫 媒體擠爆跌倒…

2019-07-15 13:09

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜今午離開黨部後，馬上前往前新北市長朱立倫競選辦公室拜訪。韓國瑜抵達時並不打算接受訪問，大批媒體從車道一路追進地下室停車場，一名台視記者更在推擠中跌倒，韓國瑜為此停下腳步攙扶，「慢慢來、讓她拍」，但仍未回答問題。

國民黨初選參選人、前新北市長朱立倫稍早在記者會中祝賀韓國瑜市長，表示「坦然接受初選的結果」，同時呼籲團結。

對於韓國瑜立刻前來拜會，朱立倫說明，今天上午確定結果後，就用簡訊向韓國瑜表達恭喜，韓市長那邊也馬上說，希望今天就來拜會。朱立倫說，「我想他來就是要表達禮貌，我當然歡迎，那現階段重點有兩個，我也會當面跟他說，第一是團結國民黨，第二是趕快去拜會郭董」。

大批媒體等候韓國瑜，韓在國民黨立委許淑華、國民黨前立委孫大千等人陪同下抵達。但韓座車抵達後直驅停車場，大批媒體從車道一路追進地下室停車場，一名台視記者更在推擠中跌倒，韓國瑜為此停下腳步，伸手攙扶，「慢慢來、讓她拍」。

但面對媒體會否與郭董會面以及會否辭職參選等諸多問題，韓國瑜仍只搖頭，表示沒有意願回答。後便上樓與朱會面。

國民黨今天公布總統初選民調結果，韓國瑜44.805％、郭台銘27.730％、朱立倫17.900％、周錫瑋6.020％、張亞中3.544％，由韓國瑜大勝郭台銘17％。

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