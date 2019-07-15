畢業第一份工作領9萬元？林飛帆：若要賺錢不需做政治工作

2019-07-15 11:44

〔記者陳鈺馥／台北報導〕太陽花學運領袖林飛帆今日就任民進黨副秘書長，面對網友質疑畢業第一份工作薪水就領9萬元，林飛帆今日受訪表示，關於薪水問題坦白講，過去這6個月來與卓主席和秘書長談話過程，都沒有聊到薪水問題，至今都不知道薪水多少，「坦白說如果說要賺錢，不需要來到這個地方，也不需要做政治工作！」

林飛帆指出，過去有很多比他早加入政黨的前輩，年輕世代也有很多比他早加入，接下來不是用領導概念，而是大家在不同位置上彼此支持和支援，大家一起將選戰打好，與資深黨工同志如何對話也是工作重點，還有很多地方需要學習，也有很多地方要請教前輩，拜託大家給他一些指教。

針對與時代力量之間關係，是否吸走年輕選票？林飛帆表示，其實政黨之間競爭是常態，是台灣社會必須要有的體制，今天選擇加入民進黨，此時此刻面對不只是2020選戰，也包括下一個4年在執政上，如何回應社會期待和社會需求，要把基礎工程和對話工作做好，這是他選擇加入民進黨重要原因。

林飛帆說，他與時代力量夥伴，相信所有朋友過去一段時間都很關心民進黨和時代力量在未來選舉的競爭，相信未來焦點不會是選舉競爭，選舉是一時的，政策上朝野政黨要如何對話，在議題推進如何更多合作，過去看到婚姻平權例子，朝野政黨確實有一定共識，也願意互相支持將改革完成，未來將尋求更多合作會是在政策的，不僅是兩黨之間，也會是多黨合作，這會是他盡力去促成的部分。

對過去批評民進黨的發言是否要先道歉？林飛帆說，過去對於民進黨確實有非常多批評，如果對民進黨只有批評的話，今天就不需要來到這個地方，對於這個政黨一切毫無批評、全盤接受，那這個黨也不需要他來加入。

相信民進黨有很多外部批判、內部辯論及路線辯論，這是民進黨和國內政黨常態，希望我過去所說的話可以成為這個政黨往下一階段的養分，「我們需要有更多對話往更好方向」，讓民進黨與青年世代、民間基層及民眾有更多對話，這是他要去促成的事情，也是在黨內一起努力的目標。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法