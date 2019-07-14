林飛帆加入民進黨 立委洪慈庸這麼說…

2019-07-14 22:43

〔記者歐素美／台中報導〕時代力量立委洪慈庸今晚在臉書po文指出，「得知飛帆選擇加入民進黨，我個人祝福」。但站在時力的立場，我們得承認，一直和時力親近友好的太陽花領袖加入民進黨，是一個具有指標意義的抉擇。為什麼許多年輕夥伴們紛紛選擇了民進黨，而不是選擇加入時代力量？強調時代力量不能只是一場運動，時代力量必須繼續壯大，成為台灣政治改革中真正的關鍵影響力。

洪慈庸表示，她一直問自己：「這四年來大家這麼辛苦，到底是為了什麼？」時代力量的初衷，無非是要撐起新世代參政的空間，讓台灣多一個年輕的本土政黨。我們在2016年、2018年有了初步進展，但她卻越來越擔心「我們正在逃避時力路線的討論、迴避經營基層的挑戰，但逃避沒有讓大家找到方向，只是讓夥伴們更加困惑，開始游移」。

洪慈庸說，前陣子從媒體上看到黃國昌說「如果時力決定當小綠，將義無反顧離開。」她無法理解這個說法。她不認為「和民進黨合作，就要幫自己貼上小綠標籤」。如果只是要一個位置，當初也不必選這條困難的路。

洪慈庸說，她已很久沒有和黃國昌好好談談，「希望國昌可以跟黨內夥伴好好對話」。當了媽媽之後，其更深刻理解到時代力量是家，家人會吵架，但不該吵架了就揚言離家出走。「我們的時代已經來臨，但力量卻還遠遠不足。成長的難關在前，我們都得誠實地面對彼此，好好地溝通找出時力的下一步與台灣的下一步」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法